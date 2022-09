Il M5S supera la Lega nel sondaggio IZI. FdI sempre in testa, davanti al Pd di Letta (Di venerdì 2 settembre 2022) Il M5S supera la Lega nelle intenzioni di voto dei cittadini italiani: a rivelarlo, il sondaggio IZI. Fratelli d’Italia, invece, resta stabile in pole position, davanti al Partito Democratico. Si moltiplicano i sondaggi a ridosso delle prossime elezioni politiche del 25 settembre nel tentativo di tratteggiare in modo quanto più preciso il colore della nuova legislatura. Secondo i dati dell’ultima rilevazione IZI battezzata “Scenari di governo”, la situazione è stabile: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si riconferma primo partito nel gradimento dei cittadini davanti al Partito Democratico di Enrico Letta. Una novità sostanziale, però, riguarda il Movimento 5 Stelle. Le intenzioni di voto riportate dal sondaggio IZI vedono FdI al 24,5% delle preferenze ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Il M5Slanelle intenzioni di voto dei cittadini italiani: a rivelarlo, ilIZI. Fratelli d’Italia, invece, resta stabile in pole position,al Partito Democratico. Si moltiplicano i sondaggi a ridosso delle prossime elezioni politiche del 25 settembre nel tentativo di tratteggiare in modo quanto più preciso il colore della nuova legislatura. Secondo i dati dell’ultima rilevazione IZI battezzata “Scenari di governo”, la situazione è stabile: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si riconferma primo partito nel gradimento dei cittadinial Partito Democratico di Enrico. Una novità sostanziale, però, riguarda il Movimento 5 Stelle. Le intenzioni di voto riportate dalIZI vedono FdI al 24,5% delle preferenze ...

