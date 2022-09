F1, Max Verstappen si ferma ad inizio FP1 a Zandvoort. Problemi al cambio per la Red Bull (Di venerdì 2 settembre 2022) È finita dopo poco più di dieci minuti la prima sessione di prove libere a Zandvoort per Max Verstappen, costretto a concludere anzitempo la FP1 del Gran Premio d’Olanda 2022 a causa di un problema tecnico sulla sua Red Bull. Il beniamino locale era partito molto forte sin dai primi giri con gomme hard, per poi dover parcheggiare la sua RB18 nel settore centrale della pista. Il leader del Mondiale ha lamentato subito un problema al cambio via radio dopo il guasto, prima di scendere dalla macchina e tornare ai box a piedi. Ancora da analizzare le cause del problema in casa Red Bull, ma sicuramente saltare quasi tutto il primo turno di libere può rappresentare un handicap importante per Verstappen. Il 24enne nativo di Hasselt però sembra davvero in stato di grazia e non dovrebbe avere ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) È finita dopo poco più di dieci minuti la prima sessione di prove libere aper Max, costretto a concludere anzitempo la FP1 del Gran Premio d’Olanda 2022 a causa di un problema tecnico sulla sua Red. Il beniamino locale era partito molto forte sin dai primi giri con gomme hard, per poi dover parcheggiare la sua RB18 nel settore centrale della pista. Il leader del Mondiale ha lamentato subito un problema alvia radio dopo il guasto, prima di scendere dalla macchina e tornare ai box a piedi. Ancora da analizzare le cause del problema in casa Red, ma sicuramente saltare quasi tutto il primo turno di libere può rappresentare un handicap importante per. Il 24enne nativo di Hasselt però sembra davvero in stato di grazia e non dovrebbe avere ...

