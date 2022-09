Catania | presentazione campagna abbonamenti | i prezzi e le novità

news_catania : Presentazione Campagna #Abbonamenti: prezzi popolari - LuigiGelli : RT @ManifestA_it: Presentazione candidati di @unione_popolare a #Catania con @simonasuriano - rosamariacopp : RT @ManifestA_it: Presentazione candidati di @unione_popolare a #Catania con @simonasuriano - thevolleynews : Roomy Catania, Maurizia Cacciatori sarà la madrina della presentazione - PPIHAD : RT @ManifestA_it: Presentazione candidati di @unione_popolare a #Catania con @simonasuriano -

...lancia l'appello ai tifosi catanesi per il prossimo campionati di Serie D durante la...5 settembre alle ore 12 sarà possibile acquistare l'abbonamento ai match casalinghi del. ...... Sport e Spettacolo, Città di Caltanissetta, Sac Società Aeroporto, Camera di Commercio ... venerdì 9 settembre alle 17 e 30 laufficiale e un momento di confronto con le categorie ...La due giorni in rosa contro le discriminazioni e la violenza di genere si apre domani 2 settembre nel prestigioso Palazzo della Cultura ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...