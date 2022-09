Calciomercato Juventus, si pensa già al 2023: due priorità per Allegri (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Calciomercato estivo è appena terminato, ma la Juventus pensa già alla finestra di trasferimento del 2023 Il Calciomercato estivo ha chiuso i battenti soltanto da poche ore, ma in casa Juventus si pensa già alle mosse da operare nelle prossime sessioni di trattative per completare quella rivoluzione iniziata ormai da qualche mese. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono due le priorità in casa bianconera. Un difensore centrale di piede mancino e un terzino sinistro che possa sostituire Alex Sandro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Ilestivo è appena terminato, ma lagià alla finestra di trasferimento delIlestivo ha chiuso i battenti soltanto da poche ore, ma in casasigià alle mosse da operare nelle prossime sessioni di trattative per completare quella rivoluzione iniziata ormai da qualche mese. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono due lein casa bianconera. Un difensore centrale di piede mancino e un terzino sinistro che possa sostituire Alex Sandro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

