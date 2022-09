Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 settembre 2022)DEL 1 SETTEMBREORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFIC OIN TEMPO REALE CIRCONE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE RISOLTI GLI INCIDENTI AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE DIFFERENTE LA SITUZIONE IN ENTRATA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO AUTO IN FILA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE PER UN SINISTRO OCCORSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DISAGI A NORD DELLA CAPITALE A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRANDE RACCORDO SEMPRE PER LAVORI SONO IN AUMENTO LE CODE SULLA A1FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO PER CHI PROSEGUE VERSO FIRENZE È TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ BUON VIAGGIO Servizio fornito da Astral