Ultime Notizie – Ucraina, Putin: "E' enclave antirussa che va eliminata" (Di giovedì 1 settembre 2022) L'Ucraina "è un'enclave antirussa" che va eliminata. Il presidente russo Vladimir Putin, parlando da Kaliningrad, dove è stato in visita, lo ha definito come "uno degli obiettivi dell'operazione militare speciale, lanciata oltre sei mesi fa". "E' per questo che il nostro popolo sta combattendo lì – ha detto Putin, incontrando gli allievi di una scuola navale -. Stiamo proteggendo i residenti del Donbass e la Russia stessa". Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine alle sue forze armate di occupare l'intera regione di Donetsk, nel sudest dell'Ucraina, entro il 15 settembre. "I russi continuano a mantenere i territori occupati degli oblast di Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv e stanno anche cercando di creare ...

