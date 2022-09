Probabili formazioni Torino-Lecce, quinta giornata Serie A 2022/2023 (Di giovedì 1 settembre 2022) Le Probabili formazioni di Torino-Lecce, match della quinta giornata di Serie A 2022/2023. Ricaricate le batterie dopo l’infrasettimanale, il monday night è all’Olimpico Grande Torino, dove i granata sfidano i salentini per tre punti pesanti in palio per i rispettivi obiettivi di classifica delle due squadre. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45 di lunedì 5 settembre, di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Juric e Baroni. QUI Torino – Juric spera di recuperare Radonjic, in caso contrario avanza Linetty con Lukic in mezzo al campo. QUI Lecce – Colombo e Ceesay si giocano il posto da centravanti, sull’esterno Strefezza inamovibile. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ledi, match delladi. Ricaricate le batterie dopo l’infrasettimanale, il monday night è all’Olimpico Grande, dove i granata sfidano i salentini per tre punti pesanti in palio per i rispettivi obiettivi di classifica delle due squadre. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45 di lunedì 5 settembre, di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Juric e Baroni. QUI– Juric spera di recuperare Radonjic, in caso contrario avanza Linetty con Lukic in mezzo al campo. QUI– Colombo e Ceesay si giocano il posto da centravanti, sull’esterno Strefezza inamovibile. Le...

