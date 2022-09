Milan, Dest è l’ultimo acquisto rossonero: ecco il numero di maglia (Di giovedì 1 settembre 2022) Sergino Dest, nuovo terzino Destro del Milan, è l'ultimo colpo di calciomercato rossonero: ecco il numero di maglia che vestirà Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Sergino, nuovo terzinoro del, è l'ultimo colpo di calciomercatoildiche vestirà

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - AntoVitiello : ?? #Milan, depositato il contratto di #Dest in Lega serie A ??? - AntoVitiello : Come anticipato da @DiMarzio trattativa avanzata del #Milan per prendere Sergiño #Dest del #Barcellona in prestito… - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: Che giornata in casa #Milan!?? Altra ufficialità: Sergino #Dest è un nuovo rossonero???? Il comunicato?? - 51m0ne00 : RT @MilanNewsit: UFFICIALE: #Dest arriva al #Milan in prestito con diritto di riscatto ???? -