Leicester, rilancio per Boga, e il Torino aspetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Leicester sta provando un nuovo rilancio con l’Atalanta per Jeremy Boga: il Torino aspetta per tornare su Praet Triangolo di mercato quasi sul gong tra Atalanta, Leicester e Torino: gli inglesi hanno rilanciato per il nerazzurro Jeremy Boga, cercando di strapparlo ai bergamaschi. Il Torino assiste e spera nella fumata bianca: l’arrivo dell’atalantino permetterebbe agli inglesi di liberare Praet per i granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilsta provando un nuovocon l’Atalanta per Jeremy: ilper tornare su Praet Triangolo di mercato quasi sul gong tra Atalanta,: gli inglesi hanno rilanciato per il nerazzurro Jeremy, cercando di strapparlo ai bergamaschi. Ilassiste e spera nella fumata bianca: l’arrivo dell’atalantino permetterebbe agli inglesi di liberare Praet per i granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalantinicom : #Atalanta - Sportitalia: rilancio Leicester per Bog... - marinabeccuti : Sportitalia, rilancio del Leicester per Boga. Si riapre uno spiraglio per Praet al Torino - Torinogranatait : Sportitalia, rilancio del Leicester per Boga. Si riapre uno spiraglio per Praet al Torino -