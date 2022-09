La strategia dei lockdown a tappeto sta affossando l' economia cinese

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 settembre 2022) I 21 milioni di cittadini di Chengdu si aggiungono alla già folta schiera di cittadini della Cina che in varie parti del Paese asiatico sono sottoposti alper il contenimento del Covid-19. Le misure più restrittive per la metropoli sud-occidentalesono scattate alle 18 di oggi, le 12 in Italia, dopo il rilevamento di 157 casi di contagio nella giornata di ieri, e per quattro giorni tutti i residenti dovranno sottoporsi al tampone. Non ci sono indicazioni chiare, invece, su quando finirà il, che ha già comportato un crollo del trasporto aereo e un aumento dei prezzi dei generi di prima necessità. Chengdu non è la sola città a combattere il Covid-19 con rigidità. Nei giorni scorsi, la metropoli di Shenzhen ha messo infino a domani il distretto tecnologico di Huaqiangbei, il più grande ...