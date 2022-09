Il nuovo Milan di Redbird, ecco gli uomini chiave dei rossoneri (Di giovedì 1 settembre 2022) Paolo Maldini e Alec Scheiner saranno gli uomini chiave del nuovo Milan di Cardinale: a loro due gli aspetti tecnici e finanziari del club Importanti aggiornamenti riferiti da Repubblica sul closing del Milan avvenuto ieri, col passaggio delle quote da Elliott a Redbird, fondo di Gerry Cardinale. Saranno due gli uomini chiave del nuovo corso: Paolo Maldini, che manterrà il suo ruolo di direttore tecnico ma vedrà aumentato il proprio potere decisionale; e Alec Scheiner, braccio destro di Cardinale che avrà con ogni probabilità la delega alle strategie per l’aumento dei ricavi da stadio, un tema che sarà centrale nei piani di Redbird. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Paolo Maldini e Alec Scheiner saranno glideldi Cardinale: a loro due gli aspetti tecnici e finanziari del club Importanti aggiornamenti riferiti da Repubblica sul closing delavvenuto ieri, col passaggio delle quote da Elliott a, fondo di Gerry Cardinale. Saranno due glidelcorso: Paolo Maldini, che manterrà il suo ruolo di direttore tecnico ma vedrà aumentato il proprio potere decisionale; e Alec Scheiner, braccio destro di Cardinale che avrà con ogni probabilità la delega alle strategie per l’aumento dei ricavi da stadio, un tema che sarà centrale nei piani di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

