Femminicidio nel brindisino | un uomo uccide l’ex compagna e si suicida

(Di giovedì 1 settembre 2022) Unha uccisodi 47 anni a colpi di pistola e poi si èto a Villa Castelli in provincia di Brindisi. Il responsabile dell’omicidio si è poi impiccato nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna, Giuseppina Fumarola, stava andando a lavorare in un’azienda tessile quando l’, Vito Sussa, l’ha raggiunta perrla. La donna aveva due figli nati da una precedente relazione con un altro. Sul luogo dell’omicidio, a pochi metri dall’ingresso dell’azienda tessile dove lavorava la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli. Secondo gli inquirenti l’non accettava la fine della relazione con la vittima. su Open Leggi anche: ...

