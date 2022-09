Elezioni, Ipsos: Astenuti e indecisi primo partito (38,3%), disinteresse tra operai e disoccupati (Di giovedì 1 settembre 2022) Fratelli d’Italia al 24% supera il Pd (23%) di un punto percentuale, al terzo posto Lega (stabile) e M5s (+2,1 punti in un mese) appaiati al 13,4%, il terzo polo di Azione e Italia Viva dietro di tre punti a Forza Italia (che a sua volta ne perde uno); tra le altre forze, l’alleanza Sinistra Italiana–Verdi al 4,1% e Italexit al 3%. +Europa di Bonino–Della Vedova al 2%, Unione Popolare di de Magistris all’1,1%, Noi Moderati di Lupi all’1%, Impegno civico di Di Maio allo 0,8%. A poco più di tre settimane dalle Elezioni del 25 settembre, il centrodestra prevale sul centrosinistra nelle intenzioni di voto: 46,4% a 29,9%, secondo il sondaggio Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera. L’area dell’indecisione e dell’astensione si attesta al 38,3%. L’inedita campagna elettorale estiva vede gli italiani divisi: il 51% finora l’ha seguita poco ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Fratelli d’Italia al 24% supera il Pd (23%) di un punto percentuale, al terzo posto Lega (stabile) e M5s (+2,1 punti in un mese) appaiati al 13,4%, il terzo polo di Azione e Italia Viva dietro di tre punti a Forza Italia (che a sua volta ne perde uno); tra le altre forze, l’alleanza Sinistra Italiana–Verdi al 4,1% e Italexit al 3%. +Europa di Bonino–Della Vedova al 2%, Unione Popolare di de Magistris all’1,1%, Noi Moderati di Lupi all’1%, Impegno civico di Di Maio allo 0,8%. A poco più di tre settimane dalledel 25 settembre, il centrodestra prevale sul centrosinistra nelle intenzioni di voto: 46,4% a 29,9%, secondo il sondaggio, pubblicato dal Corriere della Sera. L’area dell’one e dell’astensione si attesta al 38,3%. L’inedita campagna elettorale estiva vede gli italiani divisi: il 51% finora l’ha seguita poco ...

lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - ItalyNowadays : Sondaggio Ipsos, FdI al 24% mentre il Pd resta un punto sotto. #Politica #Elezioni #SondaggioElettorale… - PaulGoat : RT @rcolosimo: Oggi questo sondaggio indica per il #TerzoPolo l’11,5%. Sta a vede’ che ‘ste elezioni le vinciamo noi…?? @CarloCalenda #l… - laura_ceruti : RT @rcolosimo: Oggi questo sondaggio indica per il #TerzoPolo l’11,5%. Sta a vede’ che ‘ste elezioni le vinciamo noi…?? @CarloCalenda #l… - davidepotente : RT @lorepregliasco: Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Draghi 67… -