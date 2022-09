Anche Berlusconi scende in campo su TikTok, ma c’è chi commenta: «Pensavo di averle viste tutte» – Il video (Di giovedì 1 settembre 2022) «Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto – e parte un vocalizzo teatrale – sul mio canale ufficiale». Silvio Berlusconi è approdato su TikTok. Se la premessa è cringe – così la definirebbero gli utenti della piattaforma -, lo scopo è invece piuttosto chiaro: utilizzare le ultime tre settimane di campagna elettorale per convincere Anche «i cinque milioni di ragazzi presenti sulla piattaforma». Il leader di Forza Italia segue le orme di Carlo Calenda, sbarcato recentemente su TikTok, iscrivendosi al social la mattina del primo settembre, in contemporanea con Matteo Renzi. @silvio.Berlusconi Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #TikTok per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino: ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) «Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto – e parte un vocalizzo teatrale – sul mio canale ufficiale». Silvioè approdato su. Se la premessa è cringe – così la definirebbero gli utenti della piattaforma -, lo scopo è invece piuttosto chiaro: utilizzare le ultime tre settimane di campagna elettorale per convincere«i cinque milioni di ragazzi presenti sulla piattaforma». Il leader di Forza Italia segue le orme di Carlo Calenda, sbarcato recentemente su, iscrivendosi al social la mattina del primo settembre, in contemporanea con Matteo Renzi. @silvio.Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino: ...

