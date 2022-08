Skriniar, il Psg è ancora fiducioso e vuole chiudere: “In campo anche il presidente Al-Khelaifi” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dalla Francia non hanno dubbi: il Paris Saint-Germain ha riaperto la trattativa con l’Inter e vuole portare a Parigi Milan Skriniar. Il principale quotidiano sportivo d’Oltralpe, L’Equipe, scrive che il dialogo è “costruttivo” e che negli ambienti del Psg ora si respira nuovamente “fiducia“. A far tornare l’ottimismo è il fatto che il presidente Nasser al-Khelaifi direttamente prese in mano le redini dell’operazione. D’altronde, Skriniar è sempre stato l’obiettivo numero 1 del direttore sportivo Luis campos per rinforzare la difesa parigina. Molto dipenderà dal valore dell’ultima offerta che il Psg presenterà all’Inter. La dirigenza nerazzurra è stata chiara, Beppe Marotta ha assicurato che Skriniar sarebbe rimasto a Milano. Un dietrofront ora, quando alla fine del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dalla Francia non hanno dubbi: il Paris Saint-Germain ha riaperto la trattativa con l’Inter eportare a Parigi Milan. Il principale quotidiano sportivo d’Oltralpe, L’Equipe, scrive che il dialogo è “costruttivo” e che negli ambienti del Psg ora si respira nuovamente “fiducia“. A far tornare l’ottimismo è il fatto che ilNasser al-direttamente prese in mano le redini dell’operazione. D’altronde,è sempre stato l’obiettivo numero 1 del direttore sportivo Luiss per rinforzare la difesa parigina. Molto dipenderà dal valore dell’ultima offerta che il Psg presenterà all’Inter. La dirigenza nerazzurra è stata chiara, Beppe Marotta ha assicurato chesarebbe rimasto a Milano. Un dietrofront ora, quando alla fine del ...

sportface2016 : +++@lequipe: #Skriniar al #Psg, cresce la fiducia nel club francese. Contatti con l'#Inter in corso+++ - SimoneTogna : Beppe Marotta è entrato ORA in sede #inter. Ergo: mezz’ora fa non poteva trattare dal quartier generale nerazzurro… - tancredipalmeri : Per come è la situazione Skriniar, e non scherzo, potrebbe aiutare a scongiurare la cessione al PSG una manifestazi… - PandArancio : RT @sportface2016: +++@lequipe: #Skriniar al #Psg, cresce la fiducia nel club francese. Contatti con l'#Inter in corso+++ - inga_fly : RT @sportface2016: +++@lequipe: #Skriniar al #Psg, cresce la fiducia nel club francese. Contatti con l'#Inter in corso+++ -