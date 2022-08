Renzi ne è convinto: “Staremo davanti a Forza Italia” (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – Renzi ne è convinto: “Se tu sei uno che ha votato Forza Italia con Silvio Berlusconi leader europeista, come fai a votare Meloni? Oppure sei un riformista, come fai a vedere un Pd che chiede come prima cosa di aumentare le tasse? I moderati e riformisti sono entrambi due target. Io sono convinto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vertice sulla prescrizione il 9 gennaio Renzi commenta il voto in Toscana Per Renzi bisogna fare un salto di qualità Renzi commenta l’incontro tra Zingaretti e Di Maio Renzi sollecita la ripartenza del calcio Per Renzi Draghi può farcela “ma non si va al Colle contro i partiti” Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA –ne è: “Se tu sei uno che ha votatocon Silvio Berlusconi leader europeista, come fai a votare Meloni? Oppure sei un riformista, come fai a vedere un Pd che chiede come prima cosa di aumentare le tasse? I moderati e riformisti sono entrambi due target. Io sonoL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vertice sulla prescrizione il 9 gennaiocommenta il voto in Toscana Perbisogna fare un salto di qualitàcommenta l’incontro tra Zingaretti e Di Maiosollecita la ripartenza del calcio PerDraghi può farcela “ma non si va al Colle contro i partiti”

novecento96 : @orlazio @lucianocapone Infatti. Sono convinto che Renzi, Calenda, Salvini, etc, dovrebbero dirlo chiaramente anche… - GuardoDomenico : @matteorenzi Caro Renzi, la sua stucchevole diatriba con l'ormai ex bibitaro, per numeri percentuali di consensi, l… - max_pell : RT @Peppe67023024: 7 voti in famiglia x Renzi/Calenda,ieri sera a cena con colleghi, 8 eravamo x loro e 1 PD, a fine serata anche lui era t… - Elena75000176 : RT @Peppe67023024: 7 voti in famiglia x Renzi/Calenda,ieri sera a cena con colleghi, 8 eravamo x loro e 1 PD, a fine serata anche lui era t… - AntonioBon50 : RT @Peppe67023024: 7 voti in famiglia x Renzi/Calenda,ieri sera a cena con colleghi, 8 eravamo x loro e 1 PD, a fine serata anche lui era t… -