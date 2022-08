Power Hits Estate 2022 | ultimi biglietti e info per l’Arena di Verona

(Di mercoledì 31 agosto 2022)sugli: dove trovarli? L’evento si terrà oggi, mercoledì 31 agosto, aldi. Accoglierà sul palco 38 ospiti e includerà diverse sorprese. Sul palco del tempio della musica sfileranno gli artisti che si sono imposti in radio in, con i loro tormentoni estivi. Ma non solo: spazio anche a chi racconterà molto altro nei prossimi mesi. Due i super ospiti annunciati oggi: ci saranno anche Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci aldi, insieme a tanti – tantissimi – cantanti italiani già svelati. E i? La caccia è sempre aperta ma trovarli è decisamente poco probabile, se non impossibile. ...

rtl1025 : Cose di cui non sapevate di aver bisogno: @mengonimarco che canta @britneyspears ?? #PowerHitsEstate2022 ?? LIVE ??… - rtl1025 : Un'accoppiata vincente ?? anche @BOOMDABASH e @NaliOfficial sono tra i protagonisti del #PowerHitsEstate2022 ?? LIV… - IlContiAndrea : Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appun… - Donatel65682407 : RT @rtl1025: Cose di cui non sapevate di aver bisogno: @mengonimarco che canta @britneyspears ?? #PowerHitsEstate2022 ?? LIVE ?? https://t.… - nali_happyplace : RT @rtl1025: Un'accoppiata vincente ?? anche @BOOMDABASH e @NaliOfficial sono tra i protagonisti del #PowerHitsEstate2022 ?? LIVE ?? https:… -

RTL 102.5Estate 2022, la scaletta di stasera: ospiti, cantanti sul palco e dove vederla in TV Dopo Battiti Live, Tim Summere il Coca Cola Summer Festival, la sesta edizione degli ...Questa sera in diretta dall'Arena di Verona andrà in onda RTL 102.5Estate 2022 per decretate ilHit dell'estate 2022. Oggi, durante la conferenza stampa nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri di Verona è stato presentato lo show. Alla presentazione ...Tutto pronto per la sesta edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022. L’evento musicale più atteso dell'anno, che decreterà la Power Hit dell'estate 2022. Questa sera, mercoledì 31 agosto all'Arena ...A Verona è tutto pronto per lo show più atteso dell'estate, a condurlo il trio giovanissimo Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Dove seguire l'evento in streaming e in radiovisione ...