Morto Gorbaciov | il presidente che cambiò l’Unione Sovietica

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino si dimostrata essere una fake news (qui vi abbiamo parlato del suo mal di schiena “mortale”), dalla Russia è arrivata la conferma della morte di Mikhail Sergeevich, l’ultimo segretario generale del Partito comunista sovietico e ultimodell’Urss. Malato da tempo,all’età di 91 anni nella giornata di martedì 30 agosto 2022, ma la sua scomparsa sembra essere passata in sordina tra Mosca e dintorni. Nonostante la figura di spicco, infatti, le tv e i giornali russi hanno preferito non dare tanto spazio alla notizia della morte del politico. Soltanto Vladimir Putin, appresa la notizia dall’agenzia Tass, ha deciso di salutare l’ex collega: “Un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo”. Per ...

- - > Michailcon la moglie Raissa e il sindaco Paolo Pillitteri salutano i milanesi - Fotogramma . Per ben due volte Michaillunedì in una clinica di Mosca a 91 anni - venne in visita a Milano , suscitando nella cittadinanza sentimenti di simpatia, di ammirazione e rispetto. Anche perch l'ex presidente ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche L'Ue pronta a sospendere l'accordo sui visti con la Russia: a Mosca le tv ...L'ultimo dirigente dell'Unione sovietica Mikhail Gorbaciov, morto ieri all'età di 91 anni, si è recato più volte in Svizzera nel corso della sua carriera. È ad esempio a Ginvera, nel 1985, che si è ..."Ciò che Gorbaciov ha fatto ... Le persone hanno dato la loro vita per essa, 28 milioni di persone sono morte nella Grande guerra patriottica per difendere la Grande unione sovietica.