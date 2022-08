La Juventus perde Szczesny: cade ed esce in barella in lacrime | VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juventus sorride a metà nella quarta giornata di Serie A: la squadra di Allegri ha ritrovato la vittoria dopo due pareggi, ma rischia di perdere a lungo Szczesny. Il portiere polacco, infatti, ha lasciato il campo, in barella ed in lacrime, a fine primo tempo, dopo esser caduto malamente sulla sua caviglia destra. Si prevede un lungo stop, ma solo dopo gli esami strumentali dei prossimi giorni si saprà quanto il portiere polacco, appena rientrato dopo un infortunio, dovrà fermarsi. Szcz?sny ?egna si? z wyjazdem na Mundial? Chyba trzeba dzwoni? do Fabiana. https://t.co/9TwGAWzTMv — Krzysztof Gryz?o (@Krzychu LG) August 31, 2022 L'articolo La Juventus perde Szczesny: cade ed esce in barella in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lasorride a metà nella quarta giornata di Serie A: la squadra di Allegri ha ritrovato la vittoria dopo due pareggi, ma rischia dire a lungo. Il portiere polacco, infatti, ha lasciato il campo, ined in, a fine primo tempo, dopo esser caduto malamente sulla sua caviglia destra. Si prevede un lungo stop, ma solo dopo gli esami strumentali dei prossimi giorni si saprà quanto il portiere polacco, appena rientrato dopo un infortunio, dovrà fermarsi. Szcz?sny ?egna si? z wyjazdem na Mundial? Chyba trzeba dzwoni? do Fabiana. https://t.co/9TwGAWzTMv — Krzysztof Gryz?o (@Krzychu LG) August 31, 2022 L'articolo Laedinin ...

