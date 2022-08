Come è morta l’attrice Charlbi Dean? Aveva 32 anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ieri sera si è diffusa la notizia della morte della giovane attrice e modella di origini sudafricane era nata a Cape Town nel ‘90, Charlbi Dean. La giovane si è spenta a soli 32 anni. Come è morta Charlbi Dean È stata l’Ansa a diffondere la notizia della morte specificando che la modella è stata colpita da una malattia improvvisa a causa della quale sarebbe morta ieri. Per il momento non ci sono altre notizie in merito alla morte della giovane attrice e sulla malattia che e avrebbe stroncato la vita. Leggi anche: morta Anna Rita Luceri, la comica di Zelig Aveva 48 anni: la malattia fulminante Aveva da poco preso parte alla Palma d’Oro di Cannes La Dean era reduce ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ieri sera si è diffusa la notizia della morte della giovane attrice e modella di origini sudafricane era nata a Cape Town nel ‘90,. La giovane si è spenta a soli 32È stata l’Ansa a diffondere la notizia della morte specificando che la modella è stata colpita da una malattia improvvisa a causa della quale sarebbeieri. Per il momento non ci sono altre notizie in merito alla morte della giovane attrice e sulla malattia che e avrebbe stroncato la vita. Leggi anche:Anna Rita Luceri, la comica di Zelig48: la malattia fulminanteda poco preso parte alla Palma d’Oro di Cannes Laera reduce ...

