Alunno insultato in chat a Pavia | reintegrata una maestra - Il legale | Non ha fatto nulla | ha solo letto i messaggi

Raffael64626899 : @luigidimaio Ma non sarebbe meglio per te TACERE? O godi ad essere insultato? Sei il nulla, lo zero assoluto, l'ign… -

IL GIORNO

'Non tutte e tre le maestre hannoil bambino', ha evidenziato. 'Abbiamo appreso dalla ... perché da parte delle insegnanti è mancato il trattamento 'afflittivo' nei confronti dell'. TI ...Il caso della maestra che "bullizza" l'era esploso sui giornali e in tivù. La donna aveva scoperto gli insulti a suo figlio sedendosi per caso davanti al computer di un'aula dove la chat fra ... Bimbo insultato in chat dalle maestre a Pavia. La mamma: "Siamo stati lasciati soli" Alunno di 8 anni insultato in una chat: l’Ufficio scolastico provinciale di Pavia archivia l’accertamento su una delle tre docenti. Entro settembre l’udienza decisiva ..."Se siete venuti qua per stare al cellulare potete pure andare via". Una frase del genere si può sentire a scuola, detta dai docenti agli alunni poco attenti. Di certo è difficile sentirla in un luogo ...