Us Open 2022, Sonego subito fuori: domina i primi due set, poi si spegne e perde al quinto (Di martedì 30 agosto 2022) Termina all’esordio lo Us Open 2022 di Lorenzo Sonego, che continua il suo momento difficile di stagione. Eppure le cose oggi sembravano poter andare per il verso giusto, con il tennista torinese in grado di esprimere un gran livello di tennis nel corso dei primi due parziali di gioco, in cui lasciava a Jordan Thompson la miseria di tre games totali. Poi il match cambiava totalmente, l’azzurro non riusciva più a conquistarsi neanche l’ombra di una palla break e finiva per cedere al quinto dopo più di tre ore di gioco: 2-6 1-6 6-2 6-4 6-4 lo score finale in favore dell’australiano. CALENDARIO ATP TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Ottimo primo set da parte di Sonego, dominante con il servizio e bravo ad imporre il suo gioco. A motivare il 6-2 sono le statistiche, come ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Termina all’esordio lo Usdi Lorenzo, che continua il suo momento difficile di stagione. Eppure le cose oggi sembravano poter andare per il verso giusto, con il tennista torinese in grado di esprimere un gran livello di tennis nel corso deidue parziali di gioco, in cui lasciava a Jordan Thompson la miseria di tre games totali. Poi il match cambiava totalmente, l’azzurro non riusciva più a conquistarsi neanche l’ombra di una palla break e finiva per cedere aldopo più di tre ore di gioco: 2-6 1-6 6-2 6-4 6-4 lo score finale in favore dell’australiano. CALENDARIO ATP TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Ottimo primo set da parte dinte con il servizio e bravo ad imporre il suo gioco. A motivare il 6-2 sono le statistiche, come ...

