Ultime Notizie – Russia, scrisse ‘Stalin peggio di Hitler’: 15 giorni di carcere (Di martedì 30 agosto 2022) L’esponente politico liberale russo Leonid Gozman è stato condannato a 15 giorni di carcere per aver scritto due anni fa su Facebook che “Hitler è stato il male assoluto. Ma Stalin è stato anche peggio. Le SS erano criminali, ma l’Nkvd faceva ancora più paura perché i cechisti hanno ucciso i loro”, aveva spiegato. Nei suoi confronti sarebbe stata formalizzata l’accusa di riabilitazione del nazismo. Gozman, che ha 72 anni ed è stato consigliere di Egor Gaidar e poi di Anatoly Chubais, era stato arrestato ieri a Mosca. Dallo scorso maggio è considerato ‘agente straniero’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) L’esponente politico liberale russo Leonid Gozman è stato condannato a 15diper aver scritto due anni fa su Facebook che “Hitler è stato il male assoluto. Ma Stalin è stato anche. Le SS erano criminali, ma l’Nkvd faceva ancora più paura perché i cechisti hanno ucciso i loro”, aveva spiegato. Nei suoi confronti sarebbe stata formalizzata l’accusa di riabilitazione del nazismo. Gozman, che ha 72 anni ed è stato consigliere di Egor Gaidar e poi di Anatoly Chubais, era stato arrestato ieri a Mosca. Dallo scorso maggio è considerato ‘agente straniero’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - persemprecalcio : ???? Il mercato del #Genoa è molto attivo in queste ultimi giorni di agosto. Ecco le ultime notizie riguardanti il Gr… - VesuvioLive : Capri, Riccardo Muti con la famiglia visita Villa San Michele: “Il Paradiso in terra” -