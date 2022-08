PSG, Galtier: «Ha un accordo con la Juve» (Di martedì 30 agosto 2022) Christoph Galtier ha annunciato l’accordo di Paredes con la Juve: «Ha già un accordo, ha la testa altrove» Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra PSG e Tolosa, Christoph Galtier ha confermato il possibile passaggio di Paredes alla Juve. Di seguito le sue parole. «Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Christophha annunciato l’di Paredes con la: «Ha già un, ha la testa altrove» Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra PSG e Tolosa, Christophha confermato il possibile passaggio di Paredes alla. Di seguito le sue parole. «Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’con lantus. La testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg». L'articolo proviene da Calcio News 24.

