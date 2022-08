Poste Italiane, nuovo avviso truffa: vi svuotano i conti in pochi secondi (Di martedì 30 agosto 2022) L’ennesimo tentativo di truffa rivolto ai clienti di Poste Italiane, tutto quello che c’è da sapere per non farsi ingannare Non è certo la prima volta che i clienti di Poste Italiane si ritrovano a dover fare i conti con delle pericolose truffe, queste il più delle volte avvengono tramite sms. È bene saperle riconoscere per evitare spiacevoli sorprese. Logo Poste Italiane (Screenshot da Facebook)Spesso i truffatori avviano campagne fraudolente sfruttando il nome di Poste Italiane, con lo scopo di farsi svelare dai clienti della famosa azienda i propri dati sensibili, come ad esempio i codici per accedere ai conti BancoPosta. Tramite sms o mail di fishing invitato ad ... Leggi su vesuvius (Di martedì 30 agosto 2022) L’ennesimo tentativo dirivolto ai clienti di, tutto quello che c’è da sapere per non farsi ingannare Non è certo la prima volta che i clienti disi ritrovano a dover fare icon delle pericolose truffe, queste il più delle volte avvengono tramite sms. È bene saperle riconoscere per evitare spiacevoli sorprese. Logo(Screenshot da Facebook)Spesso itori avviano campagne fraudolente sfruttando il nome di, con lo scopo di farsi svelare dai clienti della famosa azienda i propri dati sensibili, come ad esempio i codici per accedere aiBancoPosta. Tramite sms o mail di fishing invitato ad ...

chrdioc : Poste Italiane: a Rieti mezzi sempre più green - AlessioPessott : @guffanti_marco @tobdea @ArturoB23022138 @DeShindig No aspetta... Se mi parli di un'azienda controllata statale ma… - Rietilife : Poste Italiane: a Rieti mezzi sempre più green - - InvestimentiBNP : Chiusura piatta per Piazza Affari Dopo una giornata caratterizzata da rialzi generalizzati, l'indice FTSE Mib arr… - Ticonsiglio : ??Poste Italiane: lavoro per Consulenti Mobili, tempo indeterminato Nuove opportunità di lavoro in Poste Italiane pe… -