Paredes Juve, occhio alla concorrenza: si inserisce l'Arsenal! Ultime (Di martedì 30 agosto 2022) Paredes Juve, anche l'Arsenal sulle tracce del centrocampista argentino: le Ultime sulla trattativa La vicenda Paredes si arricchisce di nuovi dettagli ogni ora. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it nelle Ultime ore anche l'Arsenal si sarebbe inserito prepotentemente per l'argentino. Il PSG preferirebbe mandarlo a Londra, ma il giocatore vorrebbe invece tornare in Italia. Le variabili ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022), anche l'Arsenal sulle tracce del centrocampista argentino: lesulla trattativa La vicendasi arricchisce di nuovi dettagli ogni ora. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it nelleore anche l'Arsenal si sarebbe inserito prepotentemente per l'argentino. Il PSG preferirebbe mandarlo a Londra, ma il giocatore vorrebbe invece tornare in Italia. Le variabili ...

MarcoGuidi13 : Clamoroso inserimento dell’#Arsenal su #Paredes. Il #Psg preferirebbe mandarlo a Londra, il giocatore vuole la… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @juventusfc continua a trattare con il @PSG_inside per #Paredes: non c'è ancora accordo… - MarcoGuidi13 : Chiariamo che è meglio: 1 Non ho scritto che #Paredes va all’#Arsenal, ma che c’è anche l’#Arsenal al 100% 2 Non ho… - _ginovagino : RT @romeoagresti: Sondaggio forte nelle ultime ore dell’#Arsenal per #Paredes, ma il giocatore - come spiegato da Galtier in conferenza - v… - GTV_Drek : RT @romeoagresti: Sondaggio forte nelle ultime ore dell’#Arsenal per #Paredes, ma il giocatore - come spiegato da Galtier in conferenza - v… -