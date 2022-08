Migranti | Borghi Pd | ' nonostante foto di Messina | Meloni e Salvini in evidente dissenso'

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago (Adnkronos) - "Ancora oggi Giorgia, indaledi, rilancia il blocco navale. Un blocco navale è un atto di guerra contro un nemico, e come tale è pensato affinché sia implementato tramite l'uso delle armi. Ripetiamolo: lei farebbe sparare?". Lo scrive su Twitter Enrico, del Pd.

Il Sannio Quotidiano

