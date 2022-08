(Di martedì 30 agosto 2022) Non era mai capitato che al “Bar dello Sport” , persino negli ultimi giorni del calcio, si sentisse parlare di inflazione , di materie prime, di energia e, in particolar modo, di costo del...

Gazzetta del Sud

Pretendiamo benzina e bollette amercato, ma crediamo chesi produca con la bacchetta magica, tanto che osteggiamo qualunque tipo di infrastruttura: raffinerie, centrali a carbone, a ......il suo partito come espressione dei territori e delgoverno".proposta di Biancofiore per fronteggiare il costo dell'...'Italia " conclude Tarolli " merita soluzioni di coraggio come ... L’energia a buon mercato ormai nell’album dei ricordi: una crisi causata non solo dalla guerra