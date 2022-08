Il sindaco di Scandicci: «Quanto accaduto al Franchi è una subcultura legata alla violenza» (Di martedì 30 agosto 2022) Il tifoso della Fiorentina che domenica, al Franchi, ha tentato di schiaffeggiare Luciano Spalletti è di Scandicci, allena le giovanili. Il sindaco della città in provincia di Firenze, Sandro Fallani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli du Quanto accaduto allo stadio. “Ero allo stadio domenica. Sono abbonato e tifoso della Fiorentina. Quello che manca alla cultura media dello spettatore di calcio è il limite entro il quale la passione sportiva e la relazione con l’avversario di turno deve trattenersi. Episodi come questi, nel 2022, sono anacronistici. Anche i cori che ho sentito. Siamo stanchi, bisogna rifiutare questa subcultura legata al calcio dove la violenza si manifesta ovunque. Allo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Il tifoso della Fiorentina che domenica, al, ha tentato di schiaffeggiare Luciano Spalletti è di, allena le giovanili. Ildella città in provincia di Firenze, Sandro Fni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli duallo stadio. “Ero allo stadio domenica. Sono abbonato e tifoso della Fiorentina. Quello che mancacultura media dello spettatore di calcio è il limite entro il quale la passione sportiva e la relazione con l’avversario di turno deve trattenersi. Episodi come questi, nel 2022, sono anacronistici. Anche i cori che ho sentito. Siamo stanchi, bisogna rifiutare questaal calcio dove lasi manifesta ovunque. Allo ...

