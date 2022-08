Dove vedere gli Europei di basket in tv: programma e chi ha acquisito i diritti. Orari partite dell’Italia (Di martedì 30 agosto 2022) È il momento degli Europei di basket e l’Italia di Gianmarco Pozzecco disputerà la fase a gironi a Milano, cercando il pass per i playoff di Berlino. Gli azzurri esordiranno il 2 settembre con l’Estonia, poi il 3 settembre contro la Grecia, per poi avere un giorno di pausa e tornare sul parquet del Forum di Assago il 5 settembre con l’Ucraina, 24 ore dopo con la Croazia, per poi finire l’8 settembre con la Gran Bretagna. Tutti i match dell’Italbasket sono programmati alle ore 21. Gli Europei 2022 partiranno giovedì 1° settembre e si concluderanno domenica 18 settembre, con la prima fase che si disputa in quattro città e, poi, si conclude a Berlino per la fase finale. Sky Sport offrirà in diretta tre partite al giorno nella fase a gironi e tutti gli incontri della fase a eliminazione ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) È il momento deglidie l’Italia di Gianmarco Pozzecco disputerà la fase a gironi a Milano, cercando il pass per i playoff di Berlino. Gli azzurri esordiranno il 2 settembre con l’Estonia, poi il 3 settembre contro la Grecia, per poi avere un giorno di pausa e tornare sul parquet del Forum di Assago il 5 settembre con l’Ucraina, 24 ore dopo con la Croazia, per poi finire l’8 settembre con la Gran Bretagna. Tutti i match dell’Italsonoti alle ore 21. Gli2022 partiranno giovedì 1° settembre e si concluderanno domenica 18 settembre, con la prima fase che si disputa in quattro città e, poi, si conclude a Berlino per la fase finale. Sky Sport offrirà in diretta treal giorno nella fase a gironi e tutti gli incontri della fase a eliminazione ...

