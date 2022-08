“Correte via”. Tromba d’aria distrugge stabilimento: ombrelloni, lettini in aria, bagnanti in fuga e feriti (Di martedì 30 agosto 2022) Terrore a Ugento, un comune di poco più di 12mila abitanti situato in provincia di Lecce. Una violenta e improvvisa Tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia causando una fuga disperata. I bagnanti non si aspettavano un simile avvenimento, come testimoniato dalle immagini pubblicate online e diventate già virali. In un filmato si vedono dei ragazzi correre in acqua per uscire quanto prima dal mare per evitare conseguenze ben peggiori. Intorno a loro volano ombrelloni e lettini per la potenza del vento. L’intero paese salentino di Ugento è rimasto dunque sconvolto da questa Tromba d’aria inaspettata. Stando ad un primo bilancio fatto subito dopo il passaggio di questa perturbazione, in spiaggia sono praticamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Terrore a Ugento, un comune di poco più di 12mila abitanti situato in provincia di Lecce. Una violenta e improvvisasi è abbattuta sulla spiaggia causando unadisperata. Inon si aspettavano un simile avvenimento, come testimoniato dalle immagini pubblicate online e diventate già virali. In un filmato si vedono dei ragazzi correre in acqua per uscire quanto prima dal mare per evitare conseguenze ben peggiori. Intorno a loro volanoper la potenza del vento. L’intero paese salentino di Ugento è rimasto dunque sconvolto da questainaspettata. Stando ad un primo bilancio fatto subito dopo il passaggio di questa perturbazione, in spiaggia sono praticamente ...

