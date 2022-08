Britney Spears confessa e commuove: “Ero un robot” (Di martedì 30 agosto 2022) Britney Spears ripensa alle sue passate esibizioni e si lascia sfuggire alcune rivelazioni, spiega perché era diventata un robot Negli ultimi anni Britney Spears non ha mai nascosto la grande sofferenza che ha provato, soprattutto a causa del padre. Più volte ha fatto sapere che per molto tempo non ha avuto la possibilità di prendere da sola le decisioni che riguardavano la sua vita. Britney Spears (Screenshot da Instagram)Qualche giorno fa ha pubblicato un audio su Youtube dove è tornata a parlare di quei difficili anni in cui si era convinta di non valere più nulla dal momento che non poteva fare alcuna scelta. Nell’audio della durata di ben 22 minuti la popstar ha raccontato di aver vissuto un incubo per 13 anni, iniziato quando la sua tutela ... Leggi su vesuvius (Di martedì 30 agosto 2022)ripensa alle sue passate esibizioni e si lascia sfuggire alcune rivelazioni, spiega perché era diventata unNegli ultimi anninon ha mai nascosto la grande sofferenza che ha provato, soprattutto a causa del padre. Più volte ha fatto sapere che per molto tempo non ha avuto la possibilità di prendere da sola le decisioni che riguardavano la sua vita.(Screenshot da Instagram)Qualche giorno fa ha pubblicato un audio su Youtube dove è tornata a parlare di quei difficili anni in cui si era convinta di non valere più nulla dal momento che non poteva fare alcuna scelta. Nell’audio della durata di ben 22 minuti la popstar ha raccontato di aver vissuto un incubo per 13 anni, iniziato quando la sua tutela ...

