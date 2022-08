Borrell a Praga: «L’Europa vuole addestrare l’esercito ucraino contro la Russia» (Di martedì 30 agosto 2022) L’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell annuncia che l’Ue vuole addestrare l’esercito ucraino. «I ministri discuteranno dell’idea di mettere in piedi una missione di addestramento di alto livello per l’esercito ucraino. Così da avere maggior valore aggiunto e per dare un più forte sostegno agli ucraini. Il ministro della difesa ucraino sarà con noi a discuterne e questa è per me la parte più importante della riunione», fa sapere Borrell. «La situazione sul terreno per l’Ucraina è ancora molto cattiva, ha bisogno del nostro sostegno». aggiunge. E ancora: «Qui a Praga oggi non si deciderà niente, poiché si tratta di un vertice informale, ma credo che si debba avere un accordo politico, i dettagli ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) L’Alto rappresentante per la politica estera Josepannuncia che l’Ue. «I ministri discuteranno dell’idea di mettere in piedi una missione di addestramento di alto livello per. Così da avere maggior valore aggiunto e per dare un più forte sostegno agli ucraini. Il ministro della difesasarà con noi a discuterne e questa è per me la parte più importante della riunione», fa sapere. «La situazione sul terreno per l’Ucraina è ancora molto cattiva, ha bisogno del nostro sostegno». aggiunge. E ancora: «Qui aoggi non si deciderà niente, poiché si tratta di un vertice informale, ma credo che si debba avere un accordo politico, i dettagli ...

