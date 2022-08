WWE: Non tornano solo le Superstar, lottatore di Raw potrebbe riavere presto il suo nome intero (Di lunedì 29 agosto 2022) Una consuetudine in WWE, sotto il controllo di Vince McMahon, è stata quella di accorciare i nomi degli atleti togliendo quasi sempre il primo nome, è stato così per Matt Riddle, diventato solo Riddle e recentemente anche per Austin Theory, che dopo esser passato nel main roster è diventato semplicemente Theory o Tommaso Ciampa annunciato semplicemente come Ciampa. Adesso queste decisioni, che hanno sempre fatto discutere, potrebbero essere ribaltate. Sarà presentato così da stanotte? Il condizionale è ancora d’obbligo non essendoci cambi di nome nella pagina del roster ufficiale sul sito della WWE, ma il detentore della valigetta del Money In The Bank Theory potrebbe presto riavere il suo nome. Leggendo i wrestler pubblicizzati per i live ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 29 agosto 2022) Una consuetudine in WWE, sotto il controllo di Vince McMahon, è stata quella di accorciare i nomi degli atleti togliendo quasi sempre il primo, è stato così per Matt Riddle, diventatoRiddle e recentemente anche per Austin Theory, che dopo esser passato nel main roster è diventato semplicemente Theory o Tommaso Ciampa annunciato semplicemente come Ciampa. Adesso queste decisioni, che hanno sempre fatto discutere,ro essere ribaltate. Sarà presentato così da stanotte? Il condizionale è ancora d’obbligo non essendoci cambi dinella pagina del roster ufficiale sul sito della WWE, ma il detentore della valigetta del Money In The Bank Theoryil suo. Leggendo i wrestler pubblicizzati per i live ...

