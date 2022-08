Ultime Notizie Roma del 29-08-2022 ore 18:10 (Di lunedì 29 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura la missione degli ispettori dell’agenzia internazionale per l’energia atomica l’impianto nucleare di zaporizhia nel sud dell’Ucraina è necessaria ha detto il portavoce del Cremlino per stoffe nella quotidiana conferenza stampa non è indiscusso nella creazione di un’area smilitarizzata intorno alla centrale ha sottolineato ancora per sport secondo il portavoce tutte le parti devono fare pressione sul Ucraina affinché riduca La tensione Melita dall’impianto che sta mettendo in pericolo l’Europa intera da parte sua il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna ha sottolineato che il direttore generale della RAI a Raffaele grossi intende mantenere diversi esperti Presso la centrale una volta che la in corso si sarà ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura la missione degli ispettori dell’agenzia internazionale per l’energia atomica l’impianto nucleare di zaporizhia nel sud dell’Ucraina è necessaria ha detto il portavoce del Cremlino per stoffe nella quotidiana conferenza stampa non è indiscusso nella creazione di un’area smilitarizzata intorno alla centrale ha sottolineato ancora per sport secondo il portavoce tutte le parti devono fare pressione sul Ucraina affinché riduca La tensione Melita dall’impianto che sta mettendo in pericolo l’Europa intera da parte sua il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna ha sottolineato che il direttore generale della RAI a Raffaele grossi intende mantenere diversi esperti Presso la centrale una volta che la in corso si sarà ...

