Paola Turci in ospedale per un trauma cranico. La dedica della moglie Francesca Pascale: "Il peggio è passato" (Di lunedì 29 agosto 2022) Paura per Paola Turci, che nelle scorse ore ha dovuto cancellare un concerto a Forlì in seguito a un incidente. È lei stessa però a parlarne sui social e a rassicurare i fan sulle proprie condizioni: "Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. vi abbraccio piano piano tutt@ quant@". Pronta anche la dedica della moglie Francesca Pascale, che scrive: "Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

