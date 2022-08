Napoli, Osimhen allontana le voci di cessione: “Testa al Lecce” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Lavoro fatto a Firenze, ora il Lecce“. Con questo tweet l’attaccante del Napoli Victor Osimhen si conferma concentrato sul proprio club e si lascia alle spalle le voci di mercato su un possibile trasferimento al Manchester United in un’operazione che porterebbe Cristiano Ronaldo nella squadra di Spalletti. Per l’ex Lille un gol nel primo tempo al Franchi, subito annullato per un fuorigioco confermato dal var. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) “Lavoro fatto a Firenze, ora il“. Con questo tweet l’attaccante delVictorsi conferma concentrato sul proprio club e si lascia alle spalle ledi mercato su un possibile trasferimento al Manchester United in un’operazione che porterebbe Cristiano Ronaldo nella squadra di Spalletti. Per l’ex Lille un gol nel primo tempo al Franchi, subito annullato per un fuorigioco confermato dal var. SportFace.

Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - pisto_gol : A Firenze sarà dura per tutti, pressano a uomo e sono molto fisici, il Napoli ha fatto fatica a costruire il suo gi… - _ElPrincipe22 : RT @Gazzetta_it: CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - Manuel97__ : RT @Gazzetta_it: CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen -