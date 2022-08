Mancini a Torino per seguire Bremer Può essere azzurro dal 2023 | ma Tite lo valuta per Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 agosto 2022) Non solo Pellegrini, Locatelli, Miretti e Spinazzola. Secondo il Corriere dello Sport, la presenza di Robertosugli spalti dell’Allianz Stadium per Juventus-Roma riguardava anche Gleison, il centrale della Juventus che nei prossimi mesi potrebbe ottenere la cittadinanza italiana. La moglie Deborah Claudino ha già avviato l’iter per ottenere i documenti italiani. L’exsarebbe eventualmente selezionabile per la Nazionale azzurra solo dal, ovvero 5 anni dopo il suo arrivo in Italia. Non sarà facile:, Ct del Brasile, lo sta seguendo da vicino e non si esclude una convocazione per il Mondiale. SportFace.