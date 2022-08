Il ruolo dell’Utopia a Salerno in sessant’anni

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 29 agosto 2022) di Michelangelo Russo Avevo 14 anni nel 1961. Quarto ginnasio al Tasso. Il compagno di scuola Alberto Catalano (molti anni dopo sarà a 39 anni il più giovane primario d’Italia) mi convinse ad iscrivermi al Cosmo club. In una grande soffitta misteriosa, a Piazza Portanova, un gruppo di coetanei costruiva il futuro. Obiettivo principale: il lancio di un razzo autocostruito. Nella soffitta si parlava di spazio e di avventura. Per noi studenti dai quattordici ai sedici anni, arrivare allo spazio, seppure con un missile rudimentale, era come abbattere i confini di quei licei severi e plumbei in cui passavamo le giornate di scuola. Non potevamo sapere che tanto tempo dopo Hollywood avrebbe dato corpo ad un sogno simile, con il magnifico film “Cielo d’ottobre”, ambientato nel 1957 e basato sull’avventura di un gruppo di ragazzi affascinati dal lancio del primo Sputnik russo. Passammo due ...