Ariadna Romero, appuntamento all’alba: la dedica ad una persona speciale (Di lunedì 29 agosto 2022) Ariadna Romero, in vacanza con il suo Leo e la mamma, si è svegliata all’alba questa mattina e ha pubblicato degli scatti splendidi con una dedica speciale Ariadna Romero e suo figlio Leo stanno vivendo dei bei momenti in vacanza al mare e proprio in queste ore hanno salutato l’alba, come si vede dalle foto pubblicate dalla modella che tiene in braccio il suo bambino mentre salutano il sole nelle prime ore del mattino. Leo è il figlio di Ariadna e Pierpaolo Pretelli, ha tre anni e lo conosciamo benissimo perché è spesso il protagonista delle storie e delle foto pubblicate sui social da mamma e papà. I suoi genitori conservano un rapporto speciale di stima e Ariadna ha anche accolto, proprio come Leo, nella sua vita la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 agosto 2022), in vacanza con il suo Leo e la mamma, si è svegliataquesta mattina e ha pubblicato degli scatti splendidi con unae suo figlio Leo stanno vivendo dei bei momenti in vacanza al mare e proprio in queste ore hanno salutato l’alba, come si vede dalle foto pubblicate dalla modella che tiene in braccio il suo bambino mentre salutano il sole nelle prime ore del mattino. Leo è il figlio die Pierpaolo Pretelli, ha tre anni e lo conosciamo benissimo perché è spesso il protagonista delle storie e delle foto pubblicate sui social da mamma e papà. I suoi genitori conservano un rapportodi stima eha anche accolto, proprio come Leo, nella sua vita la ...

Ilaria02741482 : @vogliadiniente Ariadna Romero la sua ex - icarvsplume : Non Ariadna Romero che si vede con Tomaso Trussardi ?? - invasatesocial : Perché le fanatiche di Giulia Salemi e Pierpaolo petrelli soffrono ancora così tanto Ariadna Romero????????? Non é nor… - 361_magazine : - dany196931 : @Burbi_ Hai sbagliato mi dispiace. Primo perché non hai capito il senso del tweet ed hai pensato fosse una frecciat… -