US Open 2022, Franco Agamenone polemico: "E' un torneo di tennis o un concerto?" Una situazione surreale. Domani gli US Open, ultimo Slam del tennis, prenderanno il via, ma nel corso delle qualificazioni qualcosa di strano e di discutibile è accaduto. A raccontare ciò è stato l'italo-argentino Franco Agamenone, impegnato nel turno decisivo delle "quali" contro lo svizzero Alexander Ritschard. Agamenone è stato sconfitto 2-6, 6-2, 4-6 dopo due ore e 41 minuti di gioco, ma ancor più del risultato negativo a non essere andato giù al tennista di origini sudamericane è stato il trattamento ricevuto dall'organizzazione. Franco infatti, attraverso un post sui social accompagnato da un video, ha evidenziato come accanto ai campi di gioco fosse in corso una festa con musica ad alto volume. "È un torneo di tennis o un concerto?"

