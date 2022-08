Giandomenico Basso riflette sul Rally 1000 Miglia

rallyssimo : Giandomenico Basso al 1000 Miglia per migliorare l'ultimo risultato -

Terzo posto per la Hyundai i20 N Rally2 dei campioni 2021e Lorenzo Granai che con grande esperienza hanno saputo concretizzare il secondo podio stagionale in una gara come il ...La Citroen C3 del varesino e del navigatore Pietro Ometto ha terminato la gara con 47 5 di vantaggio sulla Skoda Fabia di Stefano Albertini e 50 9 sulla Hyundai i20 di, due dei ...E’ stato un Mille Miglia caratterizzato dal meteo variabile e dalla pioggia intermittente quello del 2022 e alla fine ad uscire vincitore è stato Andrea Crugnola. Al volante della sua Citroen C3 Rally ...Impeccabile e rapidissimo, il pilota di Calcinate del Pesce ha azzeccato la scelta delle gomme in una giornata caratterizzata da variabilità e acquazzoni. Sesto Damiano De Tommaso. Ultima gara a Veron ...