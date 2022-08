Formazioni ufficiali Fiorentina Napoli: le scelte degli allenatori (Di domenica 28 agosto 2022) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina Napoli match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina Napoli, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023. Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ledimatch valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

