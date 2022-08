E’ questa la posizione intima più scomoda di tutte: l’hai mai provata? (Di domenica 28 agosto 2022) Sei pronta a scoprire qual è la posizione più scomoda a letto? Forse la fate tutti i giorni e tu neanche sai quanto sia scomoda! Succede spesso che, a letto, ci siano delle persone che tendano a non rendersi conto della scomodità di alcune posizioni. Soprattutto quando sei tu a stare sotto, possiamo ben dire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 28 agosto 2022) Sei pronta a scoprire qual è lapiùa letto? Forse la fate tutti i giorni e tu neanche sai quanto sia! Succede spesso che, a letto, ci siano delle persone che tendano a non rendersi conto della scomodità di alcune posizioni. Soprattutto quando sei tu a stare sotto, possiamo ben dire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: Il governo italiano ha spinto molto per un #pricecap europeo sul gas russo. Alcuni Paesi contin… - pino_nostro : RT @Federico_FR24: Due parole sulle debolezze difensive palesate dall'Inter in questa partita: il primo gol è una palese dormita di Dimarco… - Fabiorapiti : @Messalina4U Se ci vai così in questa posizione ti prendono nn so dove ma ti prendono avoja se ti prendono .???? Ps SEI UNO SCHIANTOOO!!! ???? - SemperAdamantes : RT @valy_s: #mezzorainpiu #Scarrafia “Senza il nostro intervento la #Russia si sarebbe già pappata l’ #Ucraina e non ci poteva essere negoz… - dellacasal : @unione_popolare @demagistris Chi ha fatto il rdc? Forse eri distratto. E promettere 'faremo' , con questa legge el… -