(Di domenica 28 agosto 2022) Vittoria di misura per l'che vince in casa del1 - 0. La seconda vittoria in campionato per i bergamaschi porta la firma di Koopmeiners a segno d inizio ripresa. Dopo un brutto primo ...

sportli26181512 : Verona-Atalanta, le pagelle: Okoli alza un muro: 7. Lazovic (7) non basta all'Hellas: Verona-Atalanta, le pagelle:… - footballitalia : #Lecce 1-1 #Empoli : Gabriel Strefezza! Liveblog - glooit : Calcio: Verona-Atalanta 0-1 leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Cioffi: 'Mercato? Arriverà qualcosa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Cioffi: 'Mercato? Arriverà qualcosa' -

A un generosonon basta un bel primo tempo e l'ottima prestazione di Lazovic. . 28 agosto 2022Ilci mette un pò ma poi prova a riorganizzarsi. Prima un destro di Tameze costringe Musso alla parata a terra, poi è il destro di Lazovic che scuote la traversa dell'Atalanta con Musso ...VERONA (ITALPRESS) – L’Atalanta fa sua la gara in trasferta del “Bentegodi” superando per 1-0 il Verona, grazie a Koopmeiners. Una vittoria che consente agli orobici di raggiungere quota 7 in classifi ...Il tecnico gialloblù ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Atalanta Si è da poco conclusa la conferenza stampa post-partita di mister Cioffi, chiamato a commentare il match perso per 0- ...