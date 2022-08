US Open 2022, Medvedev: “Amo questo torneo. Peccato che Djokovic non sia qui” (Di sabato 27 agosto 2022) “Ho sempre amato questo torneo. Mi piace stare qui e amo l’energia”. Il numero uno al mondo Daniil Medvedev è intervenuto così in conferenza stampa a due giorni dall’inizio degli US Open 2022. Lo scorso anno, il russo ha sconfitto Novak Djokovic in una finale dominata: “Peccato che non sia qui. Ma questa è la decisione del governo americano e capisco che ci siano certe leggi”. Sul rapporto con i tifosi americani: “Quando parliamo di accoglienza, dico sempre che voglio solo essere me stesso e vedere cosa pensano le persone di me. Anche sapendo che a volte non va bene. Tutte le sere dal 2019 sono stato fischiato per un motivo, ma i momenti, e soprattutto la finale contro Rafa, mi fanno venire la pelle d’oca perché era qualcosa di speciale, qualcosa che non dimenticherò ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “Ho sempre amato. Mi piace stare qui e amo l’energia”. Il numero uno al mondo Daniilè intervenuto così in conferenza stampa a due giorni dall’inizio degli US. Lo scorso anno, il russo ha sconfitto Novakin una finale dominata: “che non sia qui. Ma questa è la decisione del governo americano e capisco che ci siano certe leggi”. Sul rapporto con i tifosi americani: “Quando parliamo di accoglienza, dico sempre che voglio solo essere me stesso e vedere cosa pensano le persone di me. Anche sapendo che a volte non va bene. Tutte le sere dal 2019 sono stato fischiato per un motivo, ma i momenti, e soprattutto la finale contro Rafa, mi fanno venire la pelle d’oca perché era qualcosa di speciale, qualcosa che non dimenticherò ...

