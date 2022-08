Tre ragazzi colpiti da un fulmine sul Gran Sasso: grave un 28enne di Tivoli (Di sabato 27 agosto 2022) Tre ragazzi, due romani di 24 e 28 anni e un 28enne di Tivoli, sono stati colpiti da un fulmine mentre facevano un'escursione sul Gran Sasso, uno di loro - il 28enne di Tivoli - è ricoverato in gravi condizioni. I tre giovani erano a 200 metri dall'albergo di Campo Imperatore a ridosso dell'Osservatorio Astronomico, sui 2.150 metri d'altezza, e sono stati colti di sorpresa da un temporale. Un fulmine, colpendoli, ha sbalzato via due di loro e si è abbattuto in pieno sul terzo, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale "San Salvatore" de L'Aquila. Un altro escursionista che era poco distante ha avvertito i soccorsi. Sul posto è accorso il personale medico del 118 arrivato in eliambulanza che ha intubato il ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Tre, due romani di 24 e 28 anni e undi, sono statida unmentre facevano un'escursione sul, uno di loro - ildi- è ricoverato in gravi condizioni. I tre giovani erano a 200 metri dall'albergo di Campo Imperatore a ridosso dell'Osservatorio Astronomico, sui 2.150 metri d'altezza, e sono stati colti di sorpresa da un temporale. Un, colpendoli, ha sbalzato via due di loro e si è abbattuto in pieno sul terzo, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale "San Salvatore" de L'Aquila. Un altro escursionista che era poco distante ha avvertito i soccorsi. Sul posto è accorso il personale medico del 118 arrivato in eliambulanza che ha intubato il ...

