Tiro a volo oggi, Europei 2022: orari 27 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 27 agosto 2022) Gli Europei di Tiro a volo, in corso a Larnaca, Cipro, oggi, sabato 27 agosto, assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 4 i pass in palio oggi, 2 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si prosegue con il trap individuale: alle 7.30 continueranno le qualificazioni, con gli ultimi 50 piattelli. In gara tra le donne Giulia Grassia, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, e tra gli uomini Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Daniele Resca. Shoot-off dalle 12.15, finale femminile alle 13.30, finale maschile alle 15.30. Non ci sarà copertura tv o streaming per le qualificazioni e gli shoot-off, diretta streaming delle finali su Youtube ISSF. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Glidi, in corso a Larnaca, Cipro,, sabato 27, assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 4 i pass in palio, 2 per ogniindividuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si prosegue con il trap individuale: alle 7.30 continueranno le qualificazioni, con gli ultimi 50 piattelli. Intra le donne Giulia Grassia, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, e tra gli uomini Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Daniele Resca. Shoot-off dalle 12.15, finale femminile alle 13.30, finale maschile alle 15.30. Non ci sarà copertura tv oper le qualificazioni e gli shoot-off, direttadelle finali su Youtube ISSF. ...

