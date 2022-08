Qualificazioni US Open: Cocciaretto centra il main draw (Di sabato 27 agosto 2022) L'Italia tennistica sorride grazie a Elisabetta Cocciaretto, vincitrice del suo terzo e decisivo incontro nelle Qualificazioni degli US Open , torneo del "Grande Slam" giunto all'edizione n.142 sui ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) L'Italia tennistica sorride grazie a Elisabetta, vincitrice del suo terzo e decisivo incontro nelledegli US, torneo del "Grande Slam" giunto all'edizione n.142 sui ...

WeAreTennisITA : Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni m… - OA_Sport : #TENNIS #USOpentennis Amarissima nottata per l'Italia nel turno conclusivo delle qualificazioni: eliminati i sette… - RSIsport : ?????? Viktorija Golubic è approdata nel tabellone principale degli US Open grazie al successo su Astra Sharma nell'ul… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: US Open, qualificazioni: la giornata dei turni decisivi inizia male per l'Italia. Sconfitte per Brancaccio e Bonadio https:/… - Ubitennis : US Open, qualificazioni: la giornata dei turni decisivi inizia male per l'Italia. Sconfitte per Brancaccio e Bonadio -