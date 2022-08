Pallanuoto | Europei femminili Spalato 2022 | risultati e classifiche

(Di sabato 27 agosto 2022) Tutti ideglidi, in programma adal 27 agosto al 9 settembre. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo l’ottimo quarto posto ai Mondiali di Budapest, vogliono continuare a crescere in questa nuova tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La concorrenza è però molto agguerrita e servirà partire subito con il piede giusto per proseguire l’avventura continentale. Di seguito ledei gironi e idi tutte le partite del torneo aggiornati in tempo reale. IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV LE AZZURRE CONVOCATE TUTTI IE LEFORMULA E REGOLAMENTO...

Eurosport_IT : CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 2… - RaiNews : Pallanuoto: Europei donne, Italia travolge la Slovacchia 26-1. - SwimmerShopit : Europei a Spalato, Setterosa a caccia di una medaglia - Santelli841 : RT @Eurosport_IT: CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 26-1!… - GuidaTVPlus : 27-08-2022 20:25 #RaiSport+ Pallanuoto. Europei Spalato: Ungheria - Grecia femminile #Sportivo #Sport #StaseraInTV -

Ci siamo allenate tanto in questo periodo, per arrivare aglial top della condizione e per ben figurare. C'è molto entusiasmo nella squadra '. Foto: LiveMedia/Luigi CanuI campionatididi Spalato iniziano in scioltezza per il Setterosa, che nella partita d'esordio per il girone B, domina 26 - 1 (6 - 1, 8 - 0, 4 - 0, 8 - 0) la Slovacchia. Match senza storia per ...Nuovo impegno internazionale per Marco Del Lungo. Da domani il capitano del 7bello sarà a Spalato, in Croazia, con i suoi compagni di squadra per dare la caccia all’Europeo. Difficile la missione del ...Partenza travolgente dell'Italia agli Europei femminili di pallanuoto in corso a Spalato. Il Setterosa ha battuto all'esordio nel Girone B la Slovacchia con l'eloquente risultato di 26-1. Tutto facile ...